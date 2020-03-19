2020-03-19T07:10:08+03:00
Общество

Пять улиц частично перекроют в Хабаровске после отопительного сезона

Это вынужденная мера в связи с ремонтом теплосетей
Александр ШТААЛЬ
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Пять улиц частично перекроют в Хабаровске после отопительного сезонаПять улиц частично перекроют в Хабаровске после отопительного сезонаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске после окончания отопительного сезона начнется подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. Это процесс стартует, когда среднесуточные атмосферные температуры будут не ниже +8 градусов и продержатся на этом уровне не менее пяти дней. Возможно, что к раскопкам тепломагистралей приступят сразу после майских праздников.

- В планах на 2020 год отремонтировать пять километров 300 метров магистральных трубопроводов. Работы проведут на 12 проблемных объектах, при этом на пяти участках земляные работы будут связаны с полным или частичным перекрытием улиц, - рассказали в городской администрации.

Самый сложный участок расположен на улице Шелеста в районе домов №№ 20 и 11. Здесь заменят участок тепломагистрали прямо под дорожным полотном. Вопрос по ограничению автодвижения решается. На улице Калараша приведут в порядок более 270 метров тепломагистрали, раскопав территорию в районе дома №15. Дорожное движение на этом участке будет перекрыто на одну ночь. На улице Слободская работы проведут на отрезке от дома №4/1 до дома №2 Ж. Здесь придется занять одну полосу движения для расстановки монтажной и строительной техники.

По улице Шевчука (от Оборонной до улицы 65-летия Победы) рабочие займут одну полосу движения. Из-за аварийного состояния канала, проходящего под улицей Шевчука в районе дома №28 А, заменят строительные конструкции под дорожным полотном. В связи с этим на два дня движение транспорта по улице Шевчука будет перекрыто. На улице Панфиловцев от дома №29 до дома №43 развернется ремонт 319 метров тепломагистрали с занятием одной полосы движения под монтажную и строительную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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