Громадную свалку древесины на окраине Биробиджана разбирают на дрова

19 Март 2020 2020-03-19T07:21:54+03:00

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На окраине Биробиджана образовалась огромная свалка древесных отходов. Она копилась много лет и, в конце концов, стала представлять опасность для людей. Древесина может легко загореться от одной спички и любого случайного огня. Чтобы избежать происшествий в будущем, мэр города предложил найти древесине полезное применение.

- По поручению градоначальника начался вывоз древесных отходов с окраины города. Организация, складирующая на окраине города отходы, предоставит дрова всем, кто готов забрать их себе в качестве топлива. Но вывезти их получатели смогут только на своих машинах. Более подробная информация по дровам в отделе ТОС мэрии города по телефонам: 2-22-13 и 2-15-16, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что свалку собираются ликвидировать перед началом пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU