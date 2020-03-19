2020-03-19T07:21:54+03:00
Общество

Громадную свалку древесины на окраине Биробиджана разбирают на дрова

Желающие могут забрать древесное топливо бесплатно
Александр ШТААЛЬ
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Громадную свалку древесины на окраине Биробиджана разбирают на дрова ФОТО: аккаунт Александра Головатого в социальной сетиГромадную свалку древесины на окраине Биробиджана разбирают на дрова ФОТО: аккаунт Александра Головатого в социальной сети
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На окраине Биробиджана образовалась огромная свалка древесных отходов. Она копилась много лет и, в конце концов, стала представлять опасность для людей. Древесина может легко загореться от одной спички и любого случайного огня. Чтобы избежать происшествий в будущем, мэр города предложил найти древесине полезное применение.

- По поручению градоначальника начался вывоз древесных отходов с окраины города. Организация, складирующая на окраине города отходы, предоставит дрова всем, кто готов забрать их себе в качестве топлива. Но вывезти их получатели смогут только на своих машинах. Более подробная информация по дровам в отделе ТОС мэрии города по телефонам: 2-22-13 и 2-15-16, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что свалку собираются ликвидировать перед началом пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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