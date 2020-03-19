Молодые семьи в Хабаровске проконсультируют по жилью 20 марта

19 Март 2020 2020-03-19T05:00:00+03:00

Прямая линия будет работать с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00

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В Хабаровске 20 марта будет работать прямая линия по жилью для молодых семей. Как сообщили в администрации города, желающие смогут получить ответы на свои вопросы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Консультации проведут в режиме видеосвязи по адресам:

- администрация Хабаровска, улица Карла Маркса, 66, кабинет №127, телефон: 41-98-37, 41-98-38 и 41-98-39;

- комитет администрации Хабаровска по управлению Центральным районом, улица Фрунзе, 60, кабинет №111, телефон: 40-89-37;

- комитет администрации Хабаровска по управлению Железнодорожным районом, переулок Ленинградский, 13 А, кабинет №13, телефон: 31-53-61;

- комитет администрации Хабаровска по управлению Индустриальным районом, улица Краснореченская, 87, кабинет №9, телефон: 40-90-27;

- комитет администрации Хабаровска по управлению Кировским районом, улица Орджоникидзе, 3, кабинет №108, телефон: 41-95-27;

- комитет администрации Хабаровска по управлению Краснофлотским районом, улица Руднева,41, кабинет №15, телефон: 79-07-33.

Напомним, сегодня, 19 марта, с 9:00 до 13:00 работает «горячая линия» по вопросам улучшения жилищных условий на селе. На консультации приглашают в том числе молодые семьи и молодых специалистов. Телефон: (4212) 32-77-78.

ИСТОЧНИК KP.RU