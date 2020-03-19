В Комсомольске-на-Амуре 17 домов остались без холодной воды
В Комсомольске-на-Амуре из-за повреждения магистрального водовода без холодной воды остались 17 жилых домов, четыре детских сада и две школы. Речь идет о зданиях, расположенных на проспектах Первостроителей и Октябрьском, а также на улице Комсомольской.
- Предварительно известно, что поврежденный водовод проходит по проспекту Первостроителей от железнодорожного вокзала до улицы Аллея труда. Сейчас работники МУП «Горводоканал» ведут работы по устранению повреждения, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными во время поездок на месте проведения аварийных работ. Речь идет о пересечении проспекта Первостроителей и улицы Комсомольской, у жилого дома №19 по проспекту Первостроителей.
Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU