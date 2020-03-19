2020-03-19T07:08:42+03:00
Недвижимость

В Комсомольске-на-Амуре 17 домов остались без холодной воды

Причина тому - повреждение магистрального водовода
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре 17 домов остались без холодной водыВ Комсомольске-на-Амуре 17 домов остались без холодной водыФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре из-за повреждения магистрального водовода без холодной воды остались 17 жилых домов, четыре детских сада и две школы. Речь идет о зданиях, расположенных на проспектах Первостроителей и Октябрьском, а также на улице Комсомольской.

- Предварительно известно, что поврежденный водовод проходит по проспекту Первостроителей от железнодорожного вокзала до улицы Аллея труда. Сейчас работники МУП «Горводоканал» ведут работы по устранению повреждения, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными во время поездок на месте проведения аварийных работ. Речь идет о пересечении проспекта Первостроителей и улицы Комсомольской, у жилого дома №19 по проспекту Первостроителей.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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