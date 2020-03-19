Верующие Хабаровска принимают меры против коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T07:57:17+03:00

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Верующие в Хабаровске принимают меры против коронавируса в связи с опубликованным от 18 марта 2020 года заявлением Священного Синода Русской Православной Церкви. Поэтому некоторые религиозные ритуалы претерпели изменения. Например, для раздачи антидора, просфор и освященных хлебов на всенощном бдении будут использовать одноразовые гигиенические перчатки, а вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан.

- Также священнослужителям рекомендуют воздерживаться от преподания руки для целования, настоятелям, игуменам и игумениям предписать сотрудникам приходов, подворий и монастырей соблюдать общие меры гигиены, в том числе касающиеся дезинфекции рук в течение дня (не реже 1 раза в 2 часа), - рассказали в Хабаровской епархии.

Кроме того, храмы, приходские и монастырские помещения будут чаще проветривать. Мебель общего пользования и дверные ручки будут регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами. Также обрабатывать рекомендуют иконы, к которым прикладываются прихожане. Верующих призывают внимательно относиться к своему самочувствию, измерять температуру перед началом трудового дня. При проявлении симптомов заболевания сообщите об этом настоятелю (игумену, игумении), обратитесь за медицинской помощью.

Принятые меры будут действовать до изменения эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU