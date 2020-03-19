2020-03-19T08:24:13+03:00
Общество

Ученый из Хабаровска стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»

Дмитрий Штарев вошел тридцатку лучших
Александр ШТААЛЬ
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Ученый из Хабаровска стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»Ученый из Хабаровска стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»Фото: Правительство Хабаровского края
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Ученый из Хабаровска стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Всего в «отличники» вышли 30 участников. Дмитрий Штарев, старший научный сотрудник Института тектоники и геофизики имени Ю.А. Косыгина ДВО РАН, кандидат физико-математических наук получит теперь наставника из числа авторитетных представителей научного сообщества.

- В полуфинале участвовали 214 конкурсантов из 52 регионов России, в том числе шесть представителей Дальнего Востока. Конкурсанты повторно прошли тестирование, подтверждая тем самым результаты дистанционного этапа. Также они участвовали в проблемно-аналитической деловой игре и мастер-классах, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что у 30 победителей теперь есть возможность занять управленческие позиции в регионах, войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. У них будут наставники среди членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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