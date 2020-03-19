2020-03-19T09:23:04+03:00
Общество

Магазинам в Еврейской автономии дефицит продуктов не грозит

Основная проблема – это нехватка масок и атисептиков
Александр ШТААЛЬ
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Магазинам в Еврейской автономии дефицит продуктов не грозитМагазинам в Еврейской автономии дефицит продуктов не грозитФото: Правительство ЕАО
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Жителям Еврейской автономии нехватка продуктов питания не грозит. Руководителям торговых сетей со стороны властей поступила рекомендация сделать 60-дневный запас продуктов и средств гигиены. Однако сами торговцы заверили, что запас есть, да и поставщики идут на уступки, но есть другой актуальный вопрос.

- Единственная проблема связана с медицинскими масками и антисептиками. В свободной продаже их нет. Ориентировочно через две недели они поступят к хабаровским оптовикам и сразу же будут переданы в область, - рассказал Сейран Аскеров, руководитель ТД «Бридер».

Отметим, что зараженных коронавирусом в области на 18 марта 2020 года нет. Тем не менее власти принимают необходимые меры для локализации распространения коронавируса. По последним данным три человека находятся в обсервации на базе инфекционной больницы, и 30 – на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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