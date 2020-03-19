Новый родильный дом построят в Ульчском районе Хабаровского края

19 Март 2020 2020-03-19T11:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ульчском районе Хабаровского края собираются построить новый больничный корпус, в котором располагалась бы и поликлиника, и родильное отделение. Он будет находиться в селе Богородское.

Сегодня больница представляет собой пять отдельно стоящих зданий: родильное отделение, поликлиника и детское отделение, инфекционный корпус и общий корпус, в котором расположены клиническая лаборатория, хирургическое и терапевтическое отделения. Самому старому зданию из них 65 лет, а последний капитальный ремонт в помещениях проводился больше 20 лет назад.

- При этом в краевом министерстве здравоохранения шли разговоры о проектировании нового корпуса, в котором разместилась бы и поликлиника, и родильное отделение. Однако до этапа строительства так и не дошло, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По предварительным оценкам строительство обойдется в 509 миллионов рублей. Власти региона рассчитывают на поддержку Минздрава России. Напомним, к Ульчской районной больнице прикреплено более 17 тысяч человек. Их обслуживают 42 врача и 177 средних медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU