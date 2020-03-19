19 Март 2020 2020-03-19T11:31:04+03:00

Участники автопробега по пути с Сахалина в Москву заехали в Хабаровск ФОТО: Екатерины Давыдовой и Александра Пасмурцева

Так островитяне напомнили о 75-летии разгрома милитаристской Японии и освобождения Южного Сахалина

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В Хабаровске 18 марта чествовали участников автопробега «Южно-Сахалинск - Хабаровск - Москва - Севастополь - Грозный - Петрозаводск». Островитяне, участвовавшие в акции, так оригинально решили напомнить о 75-летии разгрома милитаристской Японии и освобождения Южного Сахалина. Также автопробегом отметят 75-летие Победы. Для путешественников на главной аллее перед Тихоокеанским государственным университетом устроили торжественную встречу.

- Среди участников акции 12 представителей СахГУ и инициативных жителей острова. Они отправились в поездку на трех автомобилях 13 марта из Южно-Сахалинска. Татарский пролив пересекли на пароме, - рассказали в пресс-центре ТОГУ.

Напомним, Сахалин - это единственный на Дальнем Востоке регион, где в августе-сентябре 1945 года шли кровопролитные сражения. Война охватила юг острова Сахалин и Курильскую гряду. Территории освободили от японских оккупантов и вернули в состав Советского Союза ценой жизней многих солдат и матросов.

В этот же день, 18 марта, участники патриотического автопробега отправились дальше по маршруту, следующим пунктом их остановки станет Благовещенск.

ИСТОЧНИК KP.RU