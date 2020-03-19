Антикоронавирусная кампания в Хабаровском крае не скажется на льготных лекарствах

19 Март 2020 2020-03-19T11:29:30+03:00

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В интернете появилась информация о том, что система здравоохранения Хабаровского края переключилась на противоэпидемические мероприятия по коронавирусу и поэтому закупки препаратов для больных редкими заболеваниями проводить не будут. В региональном министерстве здравоохранения опровергли эту информацию.

- В регионе проживает около 98 тысяч человек, лекарства для которых покупают за счет федерального и регионального бюджетов. В плане закупок на 2020 год - 683 позиции лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. При этом на первое полугодие лекарства закупили в полном объеме. Сейчас занимаются закупкой на второе полугодие, - объяснили в региональном минздраве.

Отметим также, что в крае лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения редких (орфанных) заболеваний жителей обеспечивают бесперебойно. Обращений от граждан насчет нехватки препаратов в 2020 году не поступало. Рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении для вышеуказанной категории граждан в текущем году не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU