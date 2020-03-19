2020-03-19T11:28:25+03:00
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В Гродековском музее в Хабаровске отменили экскурсии и мастер-классы

Эта мера распространяется на мероприятия для детей в возрасте до 14 лет
Александр ШТААЛЬ
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В Гродековском музее в Хабаровске отменили экскурсии и мастер-классы ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ Гродековском музее в Хабаровске отменили экскурсии и мастер-классы ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В работу хабаровского музея имени Н.И. Гродекова внесли корректировки. Начиная с 18 марта 2020 года не будут проводить культурно-образовательные программы, экскурсии, занятия и мастер-классы для детей в возрасте до 14 лет на базе экспозиций, выставок и других площадок музея.

- Это превентивная мера в связи с ситуацией по коронавирусу. К ней прибегли в рамках исполнения приказа министерства культуры Хабаровского края от 17.03.2020 № 75/01-15 «О реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», - прокомментировали в Гродековском музее.

Напомним, в хабаровском ТЮЗе отменили часть спектаклей. Также не покажут постановки в Хабаровском музыкальном театре. При этом в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер. Также в регионе переведут на дистанционное обучение школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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