В Гродековском музее в Хабаровске отменили экскурсии и мастер-классы

19 Март 2020 2020-03-19T11:28:25+03:00

Эта мера распространяется на мероприятия для детей в возрасте до 14 лет

Изменить размер текста: A A

В работу хабаровского музея имени Н.И. Гродекова внесли корректировки. Начиная с 18 марта 2020 года не будут проводить культурно-образовательные программы, экскурсии, занятия и мастер-классы для детей в возрасте до 14 лет на базе экспозиций, выставок и других площадок музея.

- Это превентивная мера в связи с ситуацией по коронавирусу. К ней прибегли в рамках исполнения приказа министерства культуры Хабаровского края от 17.03.2020 № 75/01-15 «О реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», - прокомментировали в Гродековском музее.

Напомним, в хабаровском ТЮЗе отменили часть спектаклей. Также не покажут постановки в Хабаровском музыкальном театре. При этом в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер. Также в регионе переведут на дистанционное обучение школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU