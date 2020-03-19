2020-03-19T11:53:24+03:00
Общество

В Хабаровском крае продлят срок проведения всероссийских проверочных работ

По новым правилам проверку знаний могут провести до 25 мая
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае продлят срок проведения всероссийских проверочных работВ Хабаровском крае продлят срок проведения всероссийских проверочных работФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровском крае продлят срок проведения всероссийских проверочных работ. Согласно новым правилам проверку знаний можно провести до 25 мая. Соответствующее разрешение школам дали на основании приказа, подписанного Анзором Музаевым, временно исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора.

Отметим, что даты проведения проверочных работ для учеников 4-7 классов определят руководители учебных заведений по согласованию региональными властями в сфере образования. К слову, в этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию ВПР. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ.

Даты проведения ВПР в 8 классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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