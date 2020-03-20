2020-03-20T01:20:33+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 20 марта 2020 года небольшой мокрый снег

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +7
Александр ШТААЛЬ
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Погода сегодня: в Хабаровске 20 марта 2020 года небольшой мокрый снегПогода сегодня: в Хабаровске 20 марта 2020 года небольшой мокрый снегФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +5+7.

В Хабаровске погода сегодня небольшие осадки преимущественно в виде снега, на дорогах гололедные явления, температура ночью от -1 до -3, днем от +2 до +4, ветер северный 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине мокрый снег. Ветер северо-западный 15-17 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +1+3.

В Комсомольске-на-Амуре небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северный 15-20 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +1+3.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем +1+3.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0-2.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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