На трассе Хабаровск - Лидога - Ванино ограничили движение автобусов

20 Март 2020 2020-03-20T03:05:54+03:00

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В Хабаровский край пришла непогода. Ранее синоптики сообщали, что 20 марта на юге и востоке региона, а именно в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидаются осадки, местами сильные. Также возможны усиление ветра по долинам рек и на побережье Татарского пролива до 15-20 метров в секунду.

- Из-за неблагоприятных метеоусловий на дорогах края может появиться гололед. В превентивных целях в крае приняли решение ограничить движение пассажирских автобусов на трассе Хабаровск - село Лидога - поселок Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ограничение вступило в силу вчера, 19 марта, в 20:30 по местному времени. Автомобилистов в регионе убедительно просят по возможности отказаться от поездок. В экстренных случаях, пожалуйста, звоните по номеру «01» со стационарного телефона и «101» и «112» с мобильных телефонов. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю: (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU