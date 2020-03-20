У границ Хабаровского края и ЕАО 19 марта выявили один случай заражения коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T03:04:50+03:00

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В провинции Хэйлунцзян, граничащей с ЕАО и Хабаровским краем, по данным на 19 марта, выявили один случай заражения коронавирусом. Пока известно, что этот человек приехал в Харбин из-за рубежа. Вместе с тем в провинции выписали одного пациента, который благополучно излечился от нового вируса. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Отметим, что среди тех, кто сейчас на излечении, пять человек находятся в Харбине, по одному человеку в Цицикаре, Дацине, Шуанъяшане, Хэйхэ и в районе Большой Хинган. Всего заболевших в провинции 10 человек. Напомним, в последний раз случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Хэйлунцзяне 11 марта.

К слову, в Пекине зафиксировали 21 новый случай заболевания коронавирусом, всего заболевших 479, выздоровевших 379, скончались восемь. В Шанхае только два новых случая заболевания, всего заболевших 363, вылечились 326, скончались трое.

ИСТОЧНИК KP.RU