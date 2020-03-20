В хабаровском драмтеатре отменили часть спектаклей на март-апрель

20 Март 2020 2020-03-20T04:37:27+03:00

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В хабаровском драмтеатре сообщили о корректировках в работе в связи с ситуацией по коронавирусу. Администрация вынуждена принять меры по ограничению посещения категории зрителей с возрастным цензом до 14+. Это значит, что на спектакли «Залив счастья. Адмирал Невельской», «Ревизор» для студентов и школьников ограничили посещение категории зрителям младше 14 лет.

- Также отменили спектакли для детей возраста (0+) и (6+), назначенные 29 марта, 1, 19 апреля «Бэби-среда. Амур» и 18 апреля спектакль «Тру-ба-ду-ры». Стоимость билетов готовы вернуть по месту приобретения. Возврат денег за купленные электронные билеты осуществят по месту покупки в автоматическом режиме. Билеты, своевременно не возвращенные зрителями, будут считать действительными до конца 74-го театрального сезона, - рассказали в Хабаровском драматическом театре.

Напомним, в хабаровском ТЮЗе отменили часть спектаклей. Также не покажут постановки в Хабаровском музыкальном театре. Кроме того, для детей младше 14 лет, начиная с 18 марта 2020 года не будут проводить культурно-образовательные программы, экскурсии, занятия и мастер-классы в Гродековском музее. При этом в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер. Также в регионе переведут на дистанционное обучение школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU