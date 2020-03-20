К «северному завозу» начали готовиться в Хабаровском крае
В Хабаровском крае начали готовиться к «северному завозу». К следующей зиме собираются доставить около 40 тысяч тонн топлива в северные районы. Этот объем нефтепродуктов и угля нужен, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммунальных объектов и социальных учреждений. Эту работу собираются завершить к 20 октября 2020 года.
- Первые аукционы по отбору поставщиков энергоресурсов пройдут в конце марта, а поставки начнутся в мае, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Организацией закупок топлива и отбором перевозчиков займется оператор поставок ООО «Межрайтопливо». В прошлом году он почти полностью перестроил систему расчетов за энергоресурсы.
Напомним, после реорганизации системы закупок в районах отказались от отсрочки платежей, из-за которой происходило удорожание примерно на 20 процентов. Кроме того, начали проводить открытые аукционы и перешли на быстрые расчеты. Экономия от новой системы закупок составила почти 150 миллионов рублей. Объемы закупаемого топлива остались на прежнем уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU