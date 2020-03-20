В Биробиджане временно ограничили проведение мероприятий

20 Март 2020 2020-03-20T04:52:06+03:00

Количество участников событий не должно превышать 35 человек для детей более и 50 человек для взрослых

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В Биробиджане приняли превентивные меры с целью предотвращения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории города. На такой шаг пошли, опираясь на предостережение главного санитарного врача Еврейской автономии Павла Копылова. Так, на территории Биробиджана с 18 марта временно будут действовать ограничения на проведение досуговых мероприятий.

- В связи со сложившейся ситуацией в культурно-массовых, спортивных, просветительских и иных мероприятий должно быть не более 35 детей и не более 50 взрослых, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Напомним, что в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования ежедневно дезинфицируют помещения и принимают меры по предотвращению распространения заболевания. К слову, по данным на 18 марта зараженных коронавирусом в области нет. Тем не менее, власти делают все возможное для локализации распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU