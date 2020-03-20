20 Март 2020 2020-03-20T03:09:22+03:00

Танки в Хабаровском крае стреляли во время учений Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В Хабаровском крае прошли стрельбы из танков Т-72Б3 штатным снарядом. Задание бойцы выполняли на полигоне ВВО Бикинский в рамках тренировки в преддверии проведения двухсторонних ротных тактических учений.

- В ходе проведения мероприятий экипажи танков Т-72Б3 продемонстрировали навык огневой подготовки. Также бойцы провели стрельбы штатным снарядом и уничтожили танки «противника» на удалении около полутора километров, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди прочих задач для бойцов были огонь из пулеметов с целью уничтожить безоткатные орудия на дистанции 700 метров. Еще должны были ликвидировать расчеты ручных противотанковых гранатометов условного противника, находящиеся на расстоянии от 400 до 600 метров. С поставленными задачами военные справились, несмотря на сложные погодные условия, а именно сильный ветер и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU