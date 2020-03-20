Хабаровчанам ответили на вопросы о сдаче анализов на коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T07:29:37+03:00

В последнее время местные жители стали часто об этом спрашивать

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Жители Хабаровского края стали часто задавать вопросы о том, где можно сдать анализ на коронавирус. В краевом министерстве уже отреагировали и дали ответ.

- Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследование назначают медицинские работники в первую очередь тем, кто вернулся в течение 14 дней из стран Европы или был транзитным пассажиром в странах Европы. Также обследуют людей, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью с симптомами простудных заболеваний, - рассказали в краевом минздраве.

Жителям края напоминают, что в регионе работает горячая линия для тех, кто прилетел или приехал в регион из-за рубежа. Телефон горячей линии 402-201, набрать добавочный «1». Дальше человек получит информацию по алгоритму действий после возвращения с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU