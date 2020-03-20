Жителей Хабаровского края просят не реагировать на коронавирусные фейки

20 Март 2020 2020-03-20T07:28:23+03:00

В интернете уже начали появляться сообщения о новых штрафах для родителей

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МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости о короновирусе. Речь идет о сообщениях, которые в последнее время стали появляться в интернете, главные персонажи в них - полицейские. Якобы правоохранители участвуют в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Среди последних выявленных сообщений, несоответствующих действительности, например, что полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Также наказание полагается директорам образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Также в Липецкой области через мессенджеры распространилось сообщение, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город Липецк в связи с двухнедельным карантином. Эта информация, как и обозначенная выше, недостоверна и носит фейковый характер.

Напомним, за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Жителей Хабаровского края убедительно просят при поиске информации доверять только достоверным источникам. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Власти региона принимают все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU