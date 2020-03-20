В Дальневосточной библиотеке в Хабаровске отменили мероприятия
В Дальневосточной научной государственной библиотеке отменили мероприятия, рассчитанные на детей младше 14 лет. Это превентивная мера в связи с ситуацией по коронавирсу. Напомним, аналогичные решения об ограничении в проведении событий приняли в хабаровском ТЮЗе, Хабаровском музыкальном театре, хабаровском драмтеатре и Гродековском музее. Также в регионе переведут на дистанционное обучение школьников.
- Ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей в возрасте до 14 лет ввели в соответствии с приказом министерства культуры Хабаровского края, - рассказали в ДВНГБ.
Жителей края убедительно просят соблюдать меры профилактики коронавируса, чаще мыть руки и при первых симптомах ОРВИ и гриппа обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Напомним, 20 марта стало известно о том, что у трех авиапассажиров, прибывших в регион, выявили заражение коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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