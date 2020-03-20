В Дальневосточной библиотеке в Хабаровске отменили мероприятия

20 Март 2020 2020-03-20T07:28:39+03:00

В основном речь идет о событиях для детей младше 14 лет

Изменить размер текста: A A

В Дальневосточной научной государственной библиотеке отменили мероприятия, рассчитанные на детей младше 14 лет. Это превентивная мера в связи с ситуацией по коронавирсу. Напомним, аналогичные решения об ограничении в проведении событий приняли в хабаровском ТЮЗе, Хабаровском музыкальном театре, хабаровском драмтеатре и Гродековском музее. Также в регионе переведут на дистанционное обучение школьников.

- Ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей в возрасте до 14 лет ввели в соответствии с приказом министерства культуры Хабаровского края, - рассказали в ДВНГБ.

Жителей края убедительно просят соблюдать меры профилактики коронавируса, чаще мыть руки и при первых симптомах ОРВИ и гриппа обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Напомним, 20 марта стало известно о том, что у трех авиапассажиров, прибывших в регион, выявили заражение коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU