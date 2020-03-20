Неизвестный водитель в Хабаровске сбил пешехода и скрылся

20 Март 2020 2020-03-20T07:26:00+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 19 марта, на улице Ульяновской пешеход попал под колеса машины. О водителе и его машине, на которой он сбил человека, пока ничего не известно. Нарушитель скрылся с места происшествия.

- По предварительной информации, пешеход переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, по регулируемому пешеходному переходу. После происшествия ему потребовалась медицинская помощь, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Напомним, если водитель скрылся с места происшествия, участником которого он являлся, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU