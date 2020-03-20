Школьницы от скуки решились на опасные игры в ЕАО

20 Март 2020 2020-03-20T07:43:43+03:00

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В Еврейской автономии школьницы придумали себе, как им казалось, интересное развлечение. Девочки отправились на железную дорогу в районе села Ключевое, начали бегать по ней, не задумываясь над тем, какая опасность им угрожает. Несовершеннолетних заметил машинист грузового поезда. Он же сообщил полицейским о происходящем.

- На место происшествия приехали инспекторы ОПДН Хабаровского ЛУ МВД России. Информация об играющих на железной дороге школьницах подтвердилась. Сами дети рассказали, что знали об опасности такого развлечения, потому что в школе сотрудники транспортной полиции проводили профилактические беседы. Однако все равно решились на опасные игры из любопытства и обычной скуки, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Пока известно, что девочки учатся в пятом классе, воспитываются в неполных семьях. Их родители постоянно находятся на работе и не имеют возможности все время контролировать детей. Школьницы предоставлены сами себе и поэтому находят для себя опасные занятия. С родителями девочек провели разъяснительные беседы и привлекли их к административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU