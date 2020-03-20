20 Март 2020 2020-03-20T07:25:18+03:00

В Хабаровском крае размер кредита по сельской ипотеке в полтора раза выше, чем в целом по России ФОТО: Россельхозбанк

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Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Хабаровском крае составил три миллиона 300 тысяч рублей, что на 50% выше, чем в среднем по России. Такие данные получили аналитики Россельхозбанка - первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В Хабаровском крае минимальная заявка на кредит по данной программе составила 800 тысяч рублей, а максимальная - 5 миллионов рублей. Общая сумма по заявкам достигла цифры в полтора миллиарда рублей. По данным Хабаровского регионального филиала, большинство заемщиков - это семьи - 71%, на не состоящих в браке мужчин и женщин приходится 29%.

С начала года в РСХБ поступило свыше 22 тысяч обращений на сумму порядка 48 миллиардов рублей.

- В первую очередь, механизм льготного ипотечного кредитования создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе, - рассказывает директор департамента розничного бизнеса РСХБ Ольга Шведова. - Мы видим закономерно высокий спрос сельчан на строительство и приобретение жилья. Кроме того, анализ активности клиентов Россельхозбанка показал стремление семейных пар улучшить жилищные условия и приобрести жилье на загородной территории.

Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.