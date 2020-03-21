Погода сегодня: в Хабаровске 21 марта 2020 года без осадков

21 Март 2020 2020-03-21T02:56:35+03:00

Весенняя погода капризна и переменчива, но все равно с каждым днем все теплее. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровском крае и ЕАО местами облачно, но в целом по-весеннему тепло

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В Биробиджане снега или дождя не прогнозируется. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью -4…6. Днем +5…7.

В Хабаровске без осадков. На дорогах местами гололед, так что стоит быть аккуратнее. Ночью похолодает до -5…7, днем температура поднимется до +3…5. Ветер северный, 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 21 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5…7. Днем +5…7

В Советской Гавани и Ванино мокрый снег ночью и слабый снег днем. Ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Ночью -2…4. Днем от нуля до +2.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью -9…11. Днем +1+3.

В Чегдомыне серьезных осадков не ожидается, возможно, что-то будет, но мелкое. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -14…16. Днем +1+3.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков, ночью до -11…13. Днем -5…7, ветер северо-западный, до 15-17 метров в секунду. Пасмурно.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью -18…20. Днем от минус 2 до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU