2020-03-21T02:56:35+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 21 марта 2020 года без осадков

В Хабаровском крае и ЕАО местами облачно, но в целом по-весеннему тепло
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Весенняя погода капризна и переменчива, но все равно с каждым днем все теплее.Весенняя погода капризна и переменчива, но все равно с каждым днем все теплее.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

В Биробиджане снега или дождя не прогнозируется. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью -4…6. Днем +5…7.

В Хабаровске без осадков. На дорогах местами гололед, так что стоит быть аккуратнее. Ночью похолодает до -5…7, днем температура поднимется до +3…5. Ветер северный, 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 21 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5…7. Днем +5…7

В Советской Гавани и Ванино мокрый снег ночью и слабый снег днем. Ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Ночью -2…4. Днем от нуля до +2.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью -9…11. Днем +1+3.

В Чегдомыне серьезных осадков не ожидается, возможно, что-то будет, но мелкое. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -14…16. Днем +1+3.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков, ночью до -11…13. Днем -5…7, ветер северо-западный, до 15-17 метров в секунду. Пасмурно.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью -18…20. Днем от минус 2 до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске будут судить «Отелло», изрезавшего ножом любимую
Хабаровские следователи вернули государству НДС
Минздрав Хабаровского края предупреждает об ответственности за нарушение карантина
Житель Хабаровского района лишился денег, отдав телефон в руки знакомой
Погода сегодня: в Хабаровске 21 марта 2020 года без осадков
Водителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из Троицкого
«Три тысячи квадратных метров исправить»: в больнице в ЕАО после ремонта нашли недочеты
Стало известно новое место работы экс-министра образования Хабаровского края
Чиновники из мэрии Хабаровска заговорили о расселении бараков на проспекте
Состояние зараженных коронавирусом в Хабаровском крае удовлетворительное
Пожилого пешехода сбили на «зебре» в Хабаровске
Сельчанин в ЕАО снял комнату и смог заработать на ее же аренде
В память о воинах ВОВ из числа коренных народов Хабаровского края установят стелу
Директора госорганизации задержали в Хабаровском крае
Школьницы от скуки решились на опасные игры в ЕАО
В Хабаровском крае размер кредита по сельской ипотеке в полтора раза выше, чем в целом по России
Неизвестный водитель в Хабаровске сбил пешехода и скрылся
В Дальневосточной библиотеке в Хабаровске отменили мероприятия
Жителей Хабаровского края просят не реагировать на коронавирусные фейки
Хабаровчанам ответили на вопросы о сдаче анализов на коронавирус
В Биробиджане временно ограничили проведение мероприятий
К «северному завозу» начали готовиться в Хабаровском крае
В хабаровском драмтеатре отменили часть спектаклей на март-апрель
Танки в Хабаровском крае стреляли во время учений