Директора госорганизации задержали в Хабаровском крае
В Хабаровском крае задержали директора госорганизации. По предварительной информации, 56-летняя фигурантка, воспользовавшись своим служебным положением, оформила фиктивный договор трудоустройства. При этом житель Советской Гавани, чьи данные были указаны в документе, фактически в учреждении не работал. Зато оплата на его расчетный счет поступала регулярно.
- Деньги он получал за выполнения хозяйственных работ на земельном участке подозреваемой. Ущерб от действий задержанной составил 270 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщине предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата». В отношении нее уже возбудили и расследуют уголовное дело. Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU