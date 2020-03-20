Директора госорганизации задержали в Хабаровском крае

20 Март 2020 2020-03-20T11:12:02+03:00

По версии следствия, женщина с помощью фиктивного договора о трудоустройстве присвоила 270 тысяч рублей

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В Хабаровском крае задержали директора госорганизации. По предварительной информации, 56-летняя фигурантка, воспользовавшись своим служебным положением, оформила фиктивный договор трудоустройства. При этом житель Советской Гавани, чьи данные были указаны в документе, фактически в учреждении не работал. Зато оплата на его расчетный счет поступала регулярно.

- Деньги он получал за выполнения хозяйственных работ на земельном участке подозреваемой. Ущерб от действий задержанной составил 270 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщине предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата». В отношении нее уже возбудили и расследуют уголовное дело. Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU