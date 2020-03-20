Сельчанин в ЕАО снял комнату и смог заработать на ее же аренде

20 Март 2020 2020-03-20T11:09:22+03:00

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Житель Биробиджанского района снял комнату в общежитии и умудрился заработать на аренде этого же помещения. Правда, такая бизнес-идея оказалась уголовно наказуемым деянием, так как действия арендатора расценили как банальное мошенничество.

- Началось все с пострадавшего, который сообщил в полицию о том, что неизвестный путем обмана завладел деньгами в сумме пять тысяч рублей. Мужчина рассказал, что нашел в газете объявление о сдаче комнаты в общежитии в Биробиджане. Он позвонил, договорился о встрече и пришел посмотреть жилье. Его встретил якобы владелец, с которым пострадавший и заключил сделку и передал псевдохозяину деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Через несколько дней в помещение пришла настоящая собственница. Она рассказала, что сдавала комнату предыдущему жильцу всего на несколько дней. Полицейские выяснили, что этот самый квартирант и сдал жилье пострадавшему. Это был житель села Найфельд, которого вскоре задержали. Мужчина обязался возместить ущерб пострадавшей стороне в ближайшее время. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU