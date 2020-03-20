20 Март 2020 2020-03-20T09:27:40+03:00

Пожилого пешехода сбили на «зебре» в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 19 марта, в районе дома №136 на улице Калинина под колеса машины попал пожилой мужчина. По предварительной информации, автомобиль Ram 1500 выезжал с дворовой территории налево в сторону улицы Серышева. Во время маневра он наехал на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- У пострадавшего врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные переломы свода основания черепа, сдавленный перелом затылочной кости, субдуральную гематому обеих лобно-височных областей. Горожанина доставили в нейрохирургическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии водитель машины был трезв. Стаж его вождения с 1983 года. В отношении него составили административные протоколы.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU