Чиновники из мэрии Хабаровска заговорили о расселении бараков на проспекте

20 Март 2020 2020-03-20T11:05:26+03:00

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Жильцы бараков на единственном в Хабаровске проспекте наделали недавно много шума. Напомним, на домах утром в субботу, 14 марта, появились яркие баннеры. На них емкими фразами владельцы квартир выразили свой крик души, пытаясь обратить внимание властей на свои условия проживания. Первое, что сделали чиновники - избавились от надписей. Теперь же начался более или менее конструктивный разговор о том, где взять деньги на расселение.

- Предложил депутатам Хабаровской городской думы совместно решить проблему ветхого и аварийного жилья в городе. В своем публичном выступлении на митинге 15 марта председатель гордумы Михаил Сидоров сказал, что готов оказать содействие в поиске инвесторов и земельных участков для расселения жилых домов по проспекту 60-летия Октября и строительства новых домов. Прошу предоставить эти предложения для рассмотрения, - высказался Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Градоначальник также попросил депутатов проработать вопрос с фракцией ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края об увеличении для города доли финансирования из краевого бюджета на 500 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить на расселение более 300 жителей из 16 аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU