«Три тысячи квадратных метров исправить»: в больнице в ЕАО после ремонта нашли недочеты

20 Март 2020 2020-03-20T12:09:21+03:00

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Глава Еврейской автономии осмотрел детскую областную больницу после ремонта. Он нашел массу недочетов, на которые указал во время совещания в региональном правительстве. Главный технический эксперт губернатора области по вопросам строительства Юрий Литвин пообещал, что нарушения исправят в течение двух недель. Однако глава региона уверен, что проблем в детской больнице намного больше и исправить все недочеты за четырнадцать дней не получится.

- Потолки нужно все перебирать, стены выравнивать. Три тысячи квадратных метров исправить. Уложили в коридорах керамическую плитку, которая в руках крошится. К слову, стоимость этого керамогранита и хорошего медицинского покрытия примерно одинаковая, - прокомментировал Ростислав Гольдштейн. Если за месяц подрядчик не исправит недочеты, то следующая встреча пройдет с участием прокурора.

Среди прочих проблем, связанных с детской областной больницей, было предоставление служебного жилья врачу-педиатру. Этот вопрос решили. До конца года в лечебном учреждении доукомплектуют гастроэнтерологическую стойку, а в реанимационном отделении установят стационарный аппарат УЗИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU