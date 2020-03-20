2020-03-20T12:08:37+03:00
Происшествия

Водителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из Троицкого

Он на своей машине Toyota Corolla Spacio врезался в автомобиль УРАЛ-583109
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Водителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из ТроицкогоВодителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из ТроицкогоФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в минувшие стуки, 19 марта, на седьмом километре подъездной дороги к селу Троицкое случилась авария. По предварительной информации, водитель на автомобиле Toyota Corolla Spacio выехал на полосу встречного движения.

- Машина двигалась со стороны села Троицкое в сторону автодороги Хабаровск – Лидога – ВаниноКомсомольск-на-Амуре. Водитель не обеспечил контроль за движением, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением. Его машина врезалась в автомобиль УРАЛ-583109, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В аварии пострадал только водитель машины Toyota Corolla Spacio. Для оказания ему медицинской помощи приняли решение санавиацией доставить его в больницу краевого центра.

Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из Троицкого
«Три тысячи квадратных метров исправить»: в больнице в ЕАО после ремонта нашли недочеты
Стало известно новое место работы экс-министра образования Хабаровского края
Чиновники из мэрии Хабаровска заговорили о расселении бараков на проспекте
Состояние зараженных коронавирусом в Хабаровском крае удовлетворительное
Пожилого пешехода сбили на «зебре» в Хабаровске
Сельчанин в ЕАО снял комнату и смог заработать на ее же аренде
В память о воинах ВОВ из числа коренных народов Хабаровского края установят стелу
Директора госорганизации задержали в Хабаровском крае
Школьницы от скуки решились на опасные игры в ЕАО
В Хабаровском крае размер кредита по сельской ипотеке в полтора раза выше, чем в целом по России
Неизвестный водитель в Хабаровске сбил пешехода и скрылся
В Дальневосточной библиотеке в Хабаровске отменили мероприятия
Жителей Хабаровского края просят не реагировать на коронавирусные фейки
Хабаровчанам ответили на вопросы о сдаче анализов на коронавирус
В Биробиджане временно ограничили проведение мероприятий
К «северному завозу» начали готовиться в Хабаровском крае
В хабаровском драмтеатре отменили часть спектаклей на март-апрель
Танки в Хабаровском крае стреляли во время учений