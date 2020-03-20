Водителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из Троицкого
В Хабаровском крае в минувшие стуки, 19 марта, на седьмом километре подъездной дороги к селу Троицкое случилась авария. По предварительной информации, водитель на автомобиле Toyota Corolla Spacio выехал на полосу встречного движения.
- Машина двигалась со стороны села Троицкое в сторону автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Водитель не обеспечил контроль за движением, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением. Его машина врезалась в автомобиль УРАЛ-583109, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.
В аварии пострадал только водитель машины Toyota Corolla Spacio. Для оказания ему медицинской помощи приняли решение санавиацией доставить его в больницу краевого центра.
Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU