20 Март 2020 2020-03-20T12:08:37+03:00

Водителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из Троицкого Фото: Правительство Хабаровского края

Он на своей машине Toyota Corolla Spacio врезался в автомобиль УРАЛ-583109

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В Хабаровском крае в минувшие стуки, 19 марта, на седьмом километре подъездной дороги к селу Троицкое случилась авария. По предварительной информации, водитель на автомобиле Toyota Corolla Spacio выехал на полосу встречного движения.

- Машина двигалась со стороны села Троицкое в сторону автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Водитель не обеспечил контроль за движением, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением. Его машина врезалась в автомобиль УРАЛ-583109, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В аварии пострадал только водитель машины Toyota Corolla Spacio. Для оказания ему медицинской помощи приняли решение санавиацией доставить его в больницу краевого центра.

Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU