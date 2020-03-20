2020-03-20T11:04:08+03:00
Политика

Стало известно новое место работы экс-министра образования Хабаровского края

Алла Кузнецова возглавила департамент государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров
Александр ШТААЛЬ
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Стало известно новое место работы экс-министра образования Хабаровского края ФОТО: Минпросвещения РФСтало известно новое место работы экс-министра образования Хабаровского края ФОТО: Минпросвещения РФ
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Стало известно о новом месте работы бывшего министра образования и науки Хабаровского края. На сайте министерства просвещения России появилась информация о том, что Алла Кузнецова возглавила департамент государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров.

Для справки:

Департамент, которым теперь руководит бывший министр из Хабаровского края, курирует среднее и дополнительное профессиональное образование. Также в его ведении проекты ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», организация и проведение 10-го международного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс» в 2021 году и чемпионата Европы EuroSkills в 2022 году.

Напомним, о том, что Алла Кузнецова оставляет пост министра образования в Хабаровском крае, стало известно сразу после Нового года. Тогда не сообщалось, с чем именно связана отставка и чем дальше будет заниматься дальневосточная чиновница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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