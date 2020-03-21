Хабаровские следователи вернули государству НДС
В Хабаровском крае за уклонение от уплаты налогов в крупном размере будут судить экс-директора коммерческой компании, сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета.
Фирма торгует оптом одеждой и обувью, по закону обязана платить налог на добавленную стоимость. Подсудимый, по версии следствия, представил в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую неверно исчислить сумму НДС. В результате бюджету Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей.
Следствие также предприняло меры, направленные на погашение задолженности по налогам. Обвиняемый признал вину и возместил государству причиненный ущерб. Однако дальнейшую его судьбу решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU