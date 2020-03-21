Хабаровские следователи вернули государству НДС

21 Март 2020 2020-03-21T06:59:28+03:00

Обвиняемый пытался спрятать доходы от налоговой службы, за что пойдет под суд. Фото: Федеральная налоговая служба

Уже бывший директор коммерческой фирмы недоплатил в бюджет свыше девяти миллионов рублей налогов

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В Хабаровском крае за уклонение от уплаты налогов в крупном размере будут судить экс-директора коммерческой компании, сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета.

Фирма торгует оптом одеждой и обувью, по закону обязана платить налог на добавленную стоимость. Подсудимый, по версии следствия, представил в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую неверно исчислить сумму НДС. В результате бюджету Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей.

Следствие также предприняло меры, направленные на погашение задолженности по налогам. Обвиняемый признал вину и возместил государству причиненный ущерб. Однако дальнейшую его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU