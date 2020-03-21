2020-03-21T08:26:54+03:00
Происшествия

В Хабаровске будут судить «Отелло», изрезавшего ножом любимую

Женщину отвезли в больницу, где она скончалась от многочисленных ножевых ранений
Ксения ТУРТЫГИНА
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Дело ревнивца передано следователями в судДело ревнивца передано следователями в судФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Трагедия произошла в одном из домов в Индустриальном районе Хабаровска. Здесь, 31 октября 2019 года между гражданскими супругами случилась ссора. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО, причиной стала ревность – 34-летний мужчина приревновал сожительницу.

Словами он не ограничился, схватился за нож и, как пишут в протоколах, «нанес многочисленные удары». После чего сбежал из квартиры, бросив окровавленную истерзанную 37-летнюю женщину умирать. Звуки ссоры слышали соседи, они же вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую отвезли в больницу, однако было слишком поздно – она скончалась.

Подозреваемого объявили в розыск, за пределы Хабаровска он не успел уйти. На допросах мужчина признался во всем, раскаялся. Дело уже передано в суд, ревнивцу придется отвечать перед законом по ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция – пятнадцать лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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