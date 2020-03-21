2020-03-21T11:34:05+03:00
Общество

Коррупция в Хабаровске истончилась

Ситуацию изучили социологи и доложили чиновникам, что индекс восприятия коррупции уменьшился в разы
Ксения ТУРТЫГИНА
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Да, взяточников стали чаще ловить за руку, но некоторые готовы рискнуть - и принимают мзду.Да, взяточников стали чаще ловить за руку, но некоторые готовы рискнуть - и принимают мзду.Фото: Администрация Хабаровска
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На заседании Совета при мэре Хабаровска по противодействию коррупции заслушали результаты социсследований в этой сфере, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

- По результатам анализа, проведенного независимыми экспертами по инициативе краевого правительства, хабаровчане стали сталкиваться с коррупционными проявлениями в городе гораздо реже: «индекс восприятия коррупции» уменьшился в разы, - сообщил Евгений Партоменко, заместитель начальника службы по взаимодействию с правоохранительными органами городской администрации. - Если в 2018 году он составлял 26,9 пункта, то в 2019 снизился до 9,1. То есть, если в 2018-м на каждую сотню опрошенных с фактами коррупции сталкивались 26 человек, то в 2019-м из ста горожан об этом сообщили только девять.

Однако доля горожан, столкнувшихся с этим явлением, в Хабаровске все еще довольно высока. В конце прошлого года, по словам докладчика, в крае были впервые проведены социсследования для оценки уровней главных составляющих «коррупционного пирога» - «бытовой» и «деловой» коррупции. Слои истончились, но пока не настолько, чтобы говорить о победе над этим нехорошим явлением.

В бытовой сфере превалируют ситуации, связанные с автотранспортом, оформлением прописки, а также при оказании бесплатной медпомощи и в сфере образования.

«Деловой» слой состоит из коррупции в сфере противопожарного надзора, органах торговли, архитектуры и строительства и т.д. Местное бизнес-сообщество заявляет, что уровень «деловой» коррупции в Хабаровске довольно высок.

Справедливо и то, что взяточников и «любителей благодарности» стали чаще ловить. Во-первых, люди активнее отстаивают свои права, во-вторых, правоохранительные органы работают все лучше. По данным УМВД России по Хабаровскому краю, в 2019-м в Хабаровске было выявлено 134 преступления коррупционной направленности, что на 83,6% больше, чем в 2018-м (73). С поличным были задержаны 50 взяточников – на 66,7% больше, чем в 2018-м (30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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