Новых случаев коронавируса в Хабаровском крае не выявлено
Согласно информации краевого минздрава новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. По официальной статистике болезнь выявлена у трех жителей Хабаровска и одного в Хабаровском крае. Все они посещали неблагополучные в плане заболевания страны и пренебрегли рекомендованными карантинными мерами.
В настоящее время все заболевшие госпитализированы и получают все необходимое лечение. Как отметила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, заболевание протекает в легкой форме, практически бессимптомно.
Напомним, накануне краевые власти обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок за пределы края и, по возможности, не выходить из дома. Избегать мест массовых скоплений людей. Организациям и предприятиям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы, отменить деловые поездки и командировки. При малейших признаках недомогания следует немедленно обратиться к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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