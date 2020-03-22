2020-03-22T06:13:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровском крае на неопределенный срок отменены все спортивные мероприятия

Меры введены краевыми властями в рамках профилактики распространения коронавируса
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае на неопределенный срок отменены все спортивные мероприятияВ Хабаровском крае на неопределенный срок отменены все спортивные мероприятияФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В связи с проводимыми в Хабаровском крае мероприятиями по защите граждан от коронавирусной инфекции губернатором края подписано распоряжение в соответствии с которым с 23 марта на всей территории региона отменяется проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

- С 23 марта по 10 апреля проведение тренировочных занятий с детьми допускается только при наличии письменного согласия родителей в группах не более 30 человек, - подчеркнули в пресс-службе краевого правительства.

С 19 марта под запретом проведение тренировочных сборов и участие в спортивных и физкультурных мероприятиях за пределами региона. Пауэрлифтеры и ориентировщики, находящиеся на соревнованиях, должны вернуться в краевую столицу в ближайшее время.

С 17 марта отменено проведение международных и Всероссийских спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план мероприятий Министерства спорта РФ, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Отменены спортивно-зрелищные, культурно-массовые мероприятия и концерты на краевых спортивных сооружениях.

С подробной информацией о переносе/отмене общероссийских и международных спортивных событий в России можно ознакомиться на официальном сайте Министерства спорта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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