2020-03-22T07:36:56+03:00
Происшествия

Пожилой хабаровчанин погиб во время пожара в многоквартирном доме

Из здания было эвакуировано сорок человек
Евгения МОЛОТОВА
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Горела квартира на самом верхнем, девятом этаже ФОТО: ГУ МЧС России по Хабаровскому краюГорела квартира на самом верхнем, девятом этаже ФОТО: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около половины пятого дня 21 марта. Звонивший сообщил о задымлении в девятиэтажном доме по улице Лермонтова в краевой столице. К месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты.

Горела квартира на самом верхнем, девятом этаже. Звеньями газодымозащитной службы была организована разведка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. Из дома самостоятельно эвакуировались сорок человек. Для того, чтобы попасть в полыхающее помещение, сотрудникам пришлось вскрыть дверь. Внутри был обнаружен пожилой мужчина 1952 года рождения без признаков жизни.

Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, возгорание было оперативно локализовано и в 18.34 - полностью ликвидировано. В результате пострадали мебель и личные вещи на общей площади 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются. Всего на ликвидации пожара было задействовано 12 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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