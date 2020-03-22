2020-03-22T09:17:12+03:00
Общество

Проведение гражданского форума анонсировали власти ЕАО

Участников ждут мастер-классы, лекции и конференции, посвященные разным вопросам
Евгения МОЛОТОВА
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Проведение гражданского форума анонсировали власти ЕАОПроведение гражданского форума анонсировали власти ЕАОФото: Правительство ЕАО
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Победители конкурса фонда президентских грантов поделились с исполняющим обязанности главы ЕАО Ростиславом Гольдштейном планами реализации своих проектов. В числе прочего, губернатору представлен был проект «Все под контролем в ЕАО» в рамках которого завялено проведение в Биробиджане второго гражданского форума ЕАО. Ожидается, что свои двери для участников он распахнет в середине августа.

Сопредседатель Ассоциации активных граждан ЕАО Александр Музыка предложил включить в программу Гражданского форума мастер-классы по оформлению заявок на конкурс президентских грантов с участием руководства Фонда. По его мнению, данные знания помогут инициативным гражданам в получении грантов, что, несомненно окажет положительное влияние на инвестиционный климат ЕАО. Исполняющий обязанности губернатора Ростислав Гольдштейн поддержал данную инициативу и отметил, что рассказывать о конкурсе необходимо по всей территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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