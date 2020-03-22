Хабаровские школьники получили награду за мультфильм о Шантарских островах

22 Март 2020 2020-03-22T10:57:58+03:00

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В 2019 году трое хабаровских школьников, учащиеся школы №77, создали мультипликационный фильм о национальном парке «Шантархские острова». Сама идея мультфильм родилась в декабре 2018 года, после творческой встречи с педагогом Людмилой Ганиной и администрацией ФГБУ «Заповедное Приамурье». Прекрасная история о национальном парке «Шантарские острова», получила признание и высокую оценку зрителей Хабаровска, а после размещения его в интернете, и всего Дальневосточного региона. И работа была оценена по достоинству.

Ребята получили Диплом лауреата 1 степени в области компьютерных технологий: «Творчество и технологии ХХI века» в номинации «Компьютерная графика, мультипликация», завоевав вымпел ХХX Международного фестиваля художественного творчества детей и юношества «Новые имена» стран Азиатско-Тихоокеанского региона - 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU