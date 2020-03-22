В пригороде Хабаровска ссора мужчин из-за женщины закончилась поножовщиной

22 Март 2020 2020-03-22T12:26:50+03:00

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В частном доме на улице Ташкентской в день празднования весеннего равноденствия собралась шумная компания. Сорокалетний хозяин и его 34-летняя сожительница принимали гостей. Как водится, выпивали. После того, как спиртное подошло к концу, за добавкой отравились двое гостей. Третий – мужчина 1982 года рождения, остался вместе с хозяевами, ожидать горячительного.

По словам мужчин, ссору спровоцировала женщина. Прелестница, желая подразнить возлюбленного села на колени к его приятелю. Ревнивец не стерпел, и дело повернулось круто. В ходе драки гость схватился за нож. Попала под горячую руку и роковая красотка. До смертоубийства не дошло по чистой случайности.

Результат плачевен. Хозяин дома госпитализирован с ножевым ранением в грудь. Женщина, получила порез на лице, госпитализация ей не потребовалась. А фигуранту теперь светит до 10 лет лишения свободы. Сейчас с ним работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU