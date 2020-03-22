2020-03-22T13:18:33+03:00
Происшествия

В Хабаровске заслуженного офицера обвиняют в торговле наркотиками

По версии военных прокуроров подполковник купил партию запрещенных веществ в Приморье и собирался реализовать на Сахалине
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровске заслуженного офицера обвиняют в торговле наркотикамиВ Хабаровске заслуженного офицера обвиняют в торговле наркотикамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Военный следственный комитет передал в суд уголовное дело, в отношении подполковника оперативно-стратегического командования ВВО. Ему инкрементируют деяние, предусмотренное частью 2,3 статьи 228 УК РФ. По версии следствия, в январе 2020 года мужчина находился в отпуске на территории Приморского края, где приобрел у своего бывшего сослуживца, офицера воздушно-космических сил, партию гашишного масла - 763 грамма.

15 января офицер привез вещество в Хабаровск, упаковал в посылку, и собирался переправить на Сахалин с военным бортом. В Южно-Сахалинске запрещенный груз должны были забрать знакомые подполковника. Они отвечали за его дальнейшую реализацию на территории Сахалинской области.

Незаконный груз обнаружили сотрудники службы авиационной безопасности.

Однако попытка не удалась. Наркотики обнаружили сотрудники службы авиационной безопасности.

Всех участников канала поставки наркотиков на Сахалин установили и задержали. Вину в содеянном обвиняемый признал. Дело передано в Хабаровский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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