2020-03-23T01:06:00+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 22 марта 2020 года без осадков

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +7
Ольга КИВА
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Погода сегодня: в Хабаровске 22 марта 2020 года без осадковПогода сегодня: в Хабаровске 22 марта 2020 года без осадковФото: Алексей ФОКИН
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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +5+7.

В Хабаровске сегодня без осадков, температура ночью от -4 до -6, днем от +2 до +4, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 23 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0+2.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +3+5.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем 0-2.

В Охотске без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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