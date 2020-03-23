2020-03-23T02:13:34+03:00
Общество

Учебный процесс 23 марта ограничили в 46 учреждениях Хабаровского края

Полностью остановили работу в одной школе и в двух детских садах
Александр ШТААЛЬ
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Учебный процесс 23 марта ограничили в 46 учреждениях Хабаровского краяУчебный процесс 23 марта ограничили в 46 учреждениях Хабаровского краяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае 23 марта ограничили учебный процесс в 46 учреждениях. Они находятся в девяти районах: Ульчский, имени Лазо, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Советско-Гаванский, Бикинский, Нанайский, Ванинский. Также ограничили учебный процесс в школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Полностью остановили работу в одной школе и в двух детских садах, частично в 23 школах, в 17 детских садах.

- С 9 по 15 марта 2020 года в крае зарегистрировали 10 тысяч 132 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен в Хабаровском, имени Лазо, Амурском, Нанайском, Николаевском и Солнечном районах, а также в Комсомольске-на-Амуре, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жителей края убедительно просят принимать меры профилактики вирусных заболеваний. Мойте руки чаще, пользуйтесь масками, обрабатывайте руки антисептиком, проводите в помещениях влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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