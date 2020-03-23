23 Март 2020 2020-03-23T01:35:44+03:00

В Китае по соседству с ЕАО и Хабаровским краем 22 марта зараженных коронавирусом шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация с коронавирусом на территории граничащей с ЕАО и Хабаровским краем провинции Хэйлунцзян стабилизируется. По данным на 22 марта 2020 года, всего зараженных коронавирусом здесь шесть человек. Днем ранее из больниц выписали два выздоровевших пациента. Об это сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Отметим также, что 21 марта больницах Харбина на лечении оставалось трое заболевших, из которых двое вернулись в город из-за границы. По одному человеку оставалось в медучреждениях Цицикаре, Хэйхэ и в районе Большой Хинган.

Напомним, с начала заболевания коронавирусом в Хэйлунцзяне зарегистрировали 482 заболевших. Из них 465 излечились и выписались из больниц, 13 скончались. В Пекине, по данным на 22 марта, выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусом, в Шанхае - 14 новых случаев заболевания.

К слову, отслеживать информацию по распространению коронавируса в России можно на портале стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU