23 Март 2020 2020-03-23T02:43:55+03:00

В ЕАО пожарные срочно отправились тушить котельную Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В селе Ленинское Еврейской автономии помощь пожарных понадобилась работникам котельной. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 22:43. Звонившие сообщили, что на крыше возле трубы есть очаг тления. Работники котельной заметили дым, вышли на улицу и вызвали пожарных.

- Прибывшие на место огнеборцы оперативно произвели проливку тлеющей крыши. Они не допустили возникновения открытого огня, тем самым они спасли помещение котельной. В этом происшествии пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте уже работали сотрудники отделения надзорной деятельности по Ленинскому району. Они выясняют причины произошедшего, оценивают ущерб, причиненный пожаром.

Жителей области убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. При необходимости звонить по номерам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU