2020-03-23T03:31:36+03:00
Происшествия

Экс-директор в Хабаровске вернул налоговикам крупный долг

Из-за ошибок в начислении НДС он не доплатил в бюджет больше девяти миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Экс-директор в Хабаровске вернул налоговикам крупный долгЭкс-директор в Хабаровске вернул налоговикам крупный долгФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске бывший директор коммерческой организации не доплатил в бюджет больше девяти миллионов рублей. Так вышло из-за ошибок при расчете суммы налога на добавленную стоимость. Такое деяние попало пол уголовную статью «Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере».

- По версии следствия, фигурант руководил компанией, специализирующейся на оптовой торговле одеждой и обувью. В организации представили в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую неверно исчислить сумму налога на добавленную стоимость, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время разбирательств правоохранители приняли исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности. Итогом такой работы стало полное возмещение ущерба. На сегодняшний день материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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