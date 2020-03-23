2020-03-23T04:00:10+03:00
Недвижимость

Горячей воды нет в двух домах в Хабаровске

В одном случае из-за аварии затопило квартиру
Александр ШТААЛЬ
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Горячей воды нет в двух домах в ХабаровскеГорячей воды нет в двух домах в ХабаровскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске по состоянию на семь часов утра 23 марта в квартиры двух домов остались без горячей воды. В многоквартирнике на улице Ворошилова, 13А водоснабжение ограничили из-за аварии. По предварительной информации, затопило одну квартиру. На Пушкина , 46А причиной отключения также стала авария рано утром 23 марта. Обстоятельства произошедшего пока уточняются. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

По данным, предоставленным в городской администрации, в Хабаровске не работает 45 лифтов. Вчера днем, 22 марта, на дорогах краевого центра работало 23 единицы техники, ночью - 11. Итогом этой работы стал сбор и вывоз 71,4 кубометр мусора.

Также отметим, что за минувшие сутки в городе зафиксировали 28 дорожных аварий, шесть пожаров и одно возгорание. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 886 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышло 663 единиц общественного транспорта. Из них 35 трамваев, 20 троллейбусов, 581 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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