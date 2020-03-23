23 Март 2020 2020-03-23T05:58:12+03:00

В массовой аварии на улице Суворова в Хабаровске пострадали школьницы Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 22 марта, на улице Суворова столкнулись несколько машин. Началось все, как водится, с маленькой ошибки водителя. По предварительной информации, автолюбительница на машине Toyota Passo ехала в сторону Сунгарийской, решила перестроиться на крайнюю левую полосу и не уступила дорогу машине Honda Odyssey, в которую и врезалась.

- Дальше обе машины начали двигаться бесконтрольно и врезались в Toyota Platz и Mitsubishi Colt. В результате аварии пострадали четыре человека - две школьницы и двое взрослых, - рассказал информированный источник.

Несовершеннолетние во время аварии несильно ударились головами, отделавшись синяками. У мужчины, находившемся в Toyota Passo, диагностировали закрытую травму живота, у женщины из этого же авто - перерастяжение связок шеи, ушиб грудной клетки. Оба ехали в машине в качестве пассажиров. Все водители на момент аварии были трезвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU